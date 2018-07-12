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НБУ снизил прогноз роста ВВП в 2019 г. до 2,5%
14:28 12.07.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил ожидания относительно роста экономики Украины в 2019 году и прогнозирует замедление роста до 2,5%, сообщается на веб-сайте центробанка.
"В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% (в предыдущем прогнозе - 2,9%) из-за исчерпания эффектов повышения социальных стандартов, а также ввиду сдержанности фискальной политики, что будет определяться необходимостью погашения значительных объемов государственного долга", - указанно в сообщении.
Прогноз роста ВВП на 2018 и 2020 годы оставлен неизменным на уровне 3,4% и 2,9% соответственно.
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