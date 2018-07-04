Представительство ЕС критикует законопроекты по переработке отходов в Украине

Зарегистрированные в Верховной раде законопроекты о политике в области переработки отходов в Украине не соответствуют обязательствам по Соглашению об ассоциации.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

"Политика в области переработки отходов в Украине должна отвечать иерархии отходов ЕС и сосредоточиться на предотвращении и повторном использовании отходов", - говорится в комментарии.

"Проекты законов № 4835-д, предусматривающий высокие льготные тарифы для сжигания отходов, и №6602 не соответствуют обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации", - отметили в представительстве.

"Применение "зеленого" тарифа к электроэнергии, вырабатываемой из бытовых отходов, должно сделать срок окупаемости предприятий по производству энергии из бытовых отходов приемлемым для инвесторов, что в свою очередь будет способствовать преодолению энергозависимости от импортных энергоносителей и решит вопрос уменьшения количества отходов, которые будут захороняться на полигонах", - говорится в пояснительной записке.

Также предполагается, что переработка бытовых отходов выводится из-под государственного регулирования и заменяется на утилизацию, а цены на эту составляющую обращения с бытовыми отходами предлагается регулировать рынку на договорных началах (свободные цены).