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Дания в течение пяти лет выделит 2,2 млрд грн на поддержку Украины
В течение следующих пяти лет Дания выделит на поддержку Украины 530 млн датских крон (2,2 млрд грн).
Об этом говорится в статье премьер-министров Украины и Дании на сайте "Европейской правды".
Средства пойдут на поддержку эффективного управления, защиту прав человека и устойчивый экономический рост в Украине.
Премьеры Владимир Гройсман и Ларс Люкке Расмуссен отмечают, что международная поддержка украинских усилий в направлении реформ особенно важна на фоне попыток РФ остановить западный курс Украины.
"Для Украины частью ответа на этот вызов является дальнейшее отстаивание европейских ценностей и построение реформированного и процветающего общества. Европа заинтересована в поддержке этих усилий", - отмечается в статье.
Заметим, 27 июня в Копенгагене состоится Конференция по вопросам реформ в Украине. Как отмечают главы правительств, ее цель - ускорить темп реформ в Украине.
"Конференция в Копенгагене - это не просто место, где собираются чиновники. Это событие станет также драйвером реформ в Украине и за рубежом, драйвером поддержки реформированной Украины и ее тесного партнерства с международным сообществом", - говорится в статье.
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