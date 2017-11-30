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Дания приняла закон, запрещающий прохождение Северного потока-2
17:01 30.11.2017 |
Дания приняла в четверг закон, который запрещает прохождение российского газопровода "Северный поток- 2" через ее территориальные воды.
Эта мера позволяет правительству запрещать создавать трубопроводные проекты, руководствуясь соображениями безопасности или внешней политики. Ранее вопросы внешней политики и политики безопасности не были веским основанием для того, чтобы регулирующие органы запрещали трубопроводы в территориальных водах Дании.
Как сообщалось ранее, в Евросоюзе существуют разногласия по вопросу о строительстве газопровода "Северный поток - 2" для транспортировки российского газа в Европу, и странам-участницам ЕС в ближайшее время вряд ли удастся прийти к консенсусу по этому вопросу. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров о проблеме "Северного потока", которые прошли в рамках встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.
По словам Юнкера, лидеры ряда государств, в том числе Польши, Литвы, Латвии и Дании, выразили свои опасения в связи с проектом строительства газопровода, указывая на угрозу возрастания зависимости ЕС от поставок российских энергоносителей и на агрессивную политику России по отношению к ее соседям. Однако другие страны, в том числе Германия и Австрия, отвергли призывы к тому, чтобы Европейская комиссия прямо начала переговоры с Россией о газопроводе. В Берлине и Вене утверждают, что "Северный поток" является коммерческим проектом, и политические соображения не должны играть главную роль при его оценке. Компании из Германии и Австрии входят в число инвесторов проекта "Северный поток - 2".
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