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Польша тестирует новый ж/д маршрут в Китай через Украину
Польская железнодорожная компания PKP LHS начала тестирование нового маршрута в Китай. Из Евротерминала в Славкуве, принадлежащего PKP LHS, отправили пробный контейнер в Китай. По пути в Поднебесную он проследует по Транскаспийскому маршруту, то есть по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана, передает ЦТС.
"Мы запускаем маршрут, который короче морского пути и намного дешевле, чем воздушный транспорт. Он соответствует потребности экспедиторов и операторов, которые хотят избежать длительного морского транспорта, обойти очереди на погрузку в азиатских портах, эффективно пересекать границу с Европейским Союзом и обеспечивать доставку грузов just-in-time", - отметил глава PKP LHS Збигнев Трачихлеб.
Запуск пробного контейнера был организован при содействии австрийской компании Far East Land Bridge ("дочки" российской "РЖД Логистика"). Детали проекта и сотрудничества между компаниями не сообщаются.
Ранее PKP LHS протестировала новый маршрут для доставки грузов из Евросоюза в Иран. Этот путь также прошел через территорию Украины. Из Славкува в Астару, на границе с Азербайджаном, контейнер доставили 9 дней, в обратном направлении - за 13 дней.
Напомним, что компания PKP LHS управляет ширококолейной ж/д магистралью, которая пролегает от границы с Украиной до Славкува. Ее протяженность составляет около 395 км. В 2016 году PKP LHS стала участником Транскаспийского маршрута и пытается активно развивать новые маршруты в восточном направлении.
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