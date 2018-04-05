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Впервые в истории местные бюджеты превысили половину сводного бюджета Украины
17:37 05.04.2018 |
Впервые в истории Украины местные бюджеты в рамках реформы децентрализации составляют более 50% сводного бюджета страны.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Виннице на совещании по вопросам децентрализации.
"Впервые в истории Украины, если мы берем трансферты в местные бюджеты, больше 50% сводного бюджета принадлежит местным бюджетам", - сказал он.
Президент отметил, что после передачи финансовых ресурсов общины имеют право спрашивать с местных органов власти за реальные изменения в Украине.
"Если больше половины денег государство отдает местным бюджетам, то и общины вправе спросить, что и как меняется в государстве. Не нужно ехать и спрашивать в Киеве, нужно спросить у своих местных депутатов", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, за последние несколько лет доходы местных бюджетов в Украине в рамках децентрализации выросли почти в три раза - с 68,6 миллиарда гривень в 2014 году до 192,7 миллиарда гривень в 2017 году. Правительство прогнозирует рост доходов местных бюджетов в 2018 году на уровне 20% - до 231 миллиарда гривень.
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Децентрализация сопровождается не только передачей полномочий на местный уровень, но и усилением роли местных жителей в жизни общины. Но вместе с тем до сих пор остаются районы, которые не задействованы в децентрализации.
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