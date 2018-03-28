Финансовые новости
- |
- 28.03.18
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин принял ряд решений для реализации медреформы
13:19 28.03.2018 |
Кабинет министров Украины принял ряд решений для реализации реформы здравоохранения.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
По словам и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, со 2 апреля украинцы смогут выбирать врача, подписав с ним договор (декларацию).
После чего, с июля, средства из госбюджета будут поступать именно к тому врачу, с которым граждане подпишут декларацию.
"Выбирать доктора можно в любом учреждении не зависимо от места прописки", - сказала она на заседании правительства.
Вместе с тем, по словам У.Супрун, гражданам не нужно спешить с подписанием декларации, так как нет конечного срока ее подписания.
Кроме того, в среду Кабмин дал старт закупке лекарств за средства 2018 года через специализированные организации.
Правительство также приняло номенклатуру по девятии направлениям работы, а также урегулировало процесс образования практикующих докторов. В частности, введен единый квалификационный экзамен для магистров и международный экзамен по основам медицины для докторов в 2018 году.
Кроме того, рассмотрены вопросы предоставления экстренной медицины путем увеличения специалистов данной сферы и перераспределения средств.
Правительство также приняло пакет решений по реализации медреформы.
Статьи по теме:
16.03.18 У Супрун разъяснили процедуру заключения декларации с врачом
В апреле начинается общенациональная кампания "Выбери своего врача", во время которой украинцы должны заключить с врачом первичного звена декларацию о предоставлении медицинских услуг.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Стройки хотят проверять по-новому, чтобы раньше выявлять недостатки
|Онлайновый офшор. Где прячутся миллионы и как обманывают покупателей
|Украина и Израиль завершили переговоры по созданию ЗСТ
|Как банки пострадали от перехода на евростандарт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потребление бензинов и ДТ в феврале упало на 4%, – Госстат
|Цены на нефть замедлили снижение 28 марта, Brent опустилась до$69,96 за баррель
|Стройки хотят проверять по-новому, чтобы раньше выявлять недостатки
|Глава МЭРТ просит НБУ предоставить Нафтогазу Украины индивидуальную валютную лицензию
|Кабмин предлагает расширить круг получателей благотворительной помощи - законопроект
|Кабмин решил ликвидировать Межрегиональную таможню ГФС как юрлицо публичного права
|Кабмин сократил срок согласования ГСН центральными органами власти до 15 дней
Это интересно
|Флагманский седан Cadillac CT6 обновился и получил заряженную версию c V8
|Amazon активно обсуждает с банками вопросы разработки специальных банковских счетов для своих клиентов
|Арестован украинский хакер, предположительно являющийся лидером киберпреступной группировки Cobalt
|Twitter вводит запрет на рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook
|Функция оплаты товаров и услуг появилась в мессенджере WhatsApp
|Sharp Aquos S3, самый компактный смартфон с 6-дюймовым экраном, представлен официально
|Смартфон OPPO F7 получил 25-Мп селфи-камеру и экран размером 6,23"