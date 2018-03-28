Кабмин принял ряд решений для реализации медреформы

Кабинет министров Украины принял ряд решений для реализации реформы здравоохранения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, со 2 апреля украинцы смогут выбирать врача, подписав с ним договор (декларацию).

После чего, с июля, средства из госбюджета будут поступать именно к тому врачу, с которым граждане подпишут декларацию.

"Выбирать доктора можно в любом учреждении не зависимо от места прописки", - сказала она на заседании правительства.

Вместе с тем, по словам У.Супрун, гражданам не нужно спешить с подписанием декларации, так как нет конечного срока ее подписания.

Кроме того, в среду Кабмин дал старт закупке лекарств за средства 2018 года через специализированные организации.

Правительство также приняло номенклатуру по девятии направлениям работы, а также урегулировало процесс образования практикующих докторов. В частности, введен единый квалификационный экзамен для магистров и международный экзамен по основам медицины для докторов в 2018 году.

Кроме того, рассмотрены вопросы предоставления экстренной медицины путем увеличения специалистов данной сферы и перераспределения средств.

Правительство также приняло пакет решений по реализации медреформы.



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