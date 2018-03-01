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Первая в Украине концессионная дорога свяжет Львов и Евросоюз
17:17 28.02.2018 |
Первой дорогой в Украине, построенной на условиях концессии, станет трасса от Львова к украинско-польской границе. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя "Укравтодора" Славомир Новак, комментируя принятие Верховной Радой закона о концессионных дорогах.
"Надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии. Первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что поспособствует расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС", - отметил Новак на своей странице в Facebook.
Речь идет о дороге Львов-Краковец, строительство которой обсуждается уже много лет. Ее протяженность составит 84,4 километра.
Предполагается, что средства инвестору будут возвращены за счет сбора платы за проезд, а также платы за доступ и эксплуатацию объектов дорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, размещения рекламы, логистических центров, современных линий связи вдоль дороги.
Ориентировочный срок строительства дороги составит четыре-пять лет. Срок концессии должен составить до 49 лет. Концессионер будет отвечать за строительство, содержание, ремонт четырехполосной дороги, которая будет построена по категории 1-А. Ориентировочная скорость движения составит 120 км/ч.
В июле 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил надежду, что помимо этого маршрута, еще одной концессионной дорогой станет Киев-Умань.
"Это будет составляющая автобана, который соединит Балтийское и Черное море, так называемый Go Highway из Гданьска в Одессу", - говорил министр. По словам Омеляна, строительство может начаться в 2019 году.
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