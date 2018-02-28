Рада запретила местным властям отчуждать предназначенные для строительства концессионных дорог земучастки

Верховная Рада запретила местным властям отчуждать земельные участки, предназначенные для строительства концессионных дорог, после принятия решения об их строительстве.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №6766 от 19 июля 2017 года проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, после принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть предоставлены в концессию органам исполнительной власти, будет запрещено совершать любые действия по предоставлению указанных участков в пользование или в собственность граждан или юридических лиц.

Решение о проведении концессионного конкурса будет принимать Кабинет Министров.

При этом в указанном решении будут отмечаться технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Также Кабмин будет определять максимальный размер платы за разовый проезд по таким дорогам, условия, при которых осуществляются концессиедателем компенсации концессионеру.

Концессионные платежи будут зачисляться в государственный бюджет и использоваться в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда.

Также законопроектом предусмотрено, что автомобильные дороги будут отнесены к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами.

При этом длина таких бесплатных автомобильных дорог не должна превышать более чем в два раза длину платной автомобильной дороги.

Как сообщали Українські Новини, в январе Кабмин утвердил концепцию государственной целевой экономический программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 года.