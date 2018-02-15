Рост ВВП Украины в 2017 году замедлился до 2,2% - Госстат

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году составил 2,2% по сравнению с 2,3% в 2016 году, такую предварительную оценку Госстата обнародовало в твиттере Министерство экономического развития и торговли.

"Среди позитивных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС", - указало МЭРТ.

Накануне Госстат опубликовал квартальные показатели роста ВВП, не уточнив динамику за год.

Как сообщалось, украинская экономика растет уже восемь кварталов подряд. За 2016 год ВВП страны увеличился на 2,3% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% - в 2014 году. Согласно данным Госстата, в 2017 году поквартальный рост ВВП (к аналогичному кварталу предыдущего года) постепенно замедлялся: с 2,5% в первом квартале до 2,3% - во втором, 2,1% - в третьем и 1,9% в четвертом.

Национальный банк Украины в начале февраля оценил рост ВВП Украины в четвертом квартале 2017 года в 1,5%, а в целом за минувший год - в 2,1%.

Нескольким ранее НБУ повысил прогноз роста ВВП на 2018 год до 3,4% с 3,2%, одновременно ухудшив прогноз на 2019 год до 2,9% с 3,5%.

