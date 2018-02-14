В 4-м квартале ВВП увеличился на 1,8%

В октябре-декабре 2017 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по предварительным данным увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с 3-м кварталом 2017 года ВВП увеличился на 0,4% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

Как сообщали Українські Новини, в июле-сентябре 2017 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по предварительным данным повысился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 821,277 млрд гривен (в фактических ценах).

Госбюджет-2018 разработан исходя из прогноза роста ВВП на 3%.

В 2016 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,3% по сравнению с 2015 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 383,182 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).