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В 4-м квартале ВВП увеличился на 1,8%
18:20 14.02.2018 |
В октябре-декабре 2017 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по предварительным данным увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По сравнению с 3-м кварталом 2017 года ВВП увеличился на 0,4% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.
Как сообщали Українські Новини, в июле-сентябре 2017 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по предварительным данным повысился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 821,277 млрд гривен (в фактических ценах).
Госбюджет-2018 разработан исходя из прогноза роста ВВП на 3%.
В 2016 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,3% по сравнению с 2015 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 383,182 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
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