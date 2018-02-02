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Кабмин хочет взять у Китая $7 миллиардов кредита на инфраструктурные проекты
08:25 02.02.2018 |
Кабинет министров Украины намерен заключить с Китаем рамочное кредитное соглашение по ряду инфраструктурных проектов общей стоимостью 7 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в ходе презентации выставочного проекта China international Import Expo.
"Правительство ставит целью выйти с официальным предложением к министерству экономики Китая относительно заключения рамочного кредитного соглашения по ряду проектов приблизительно на 7 миллиардов долларов между Китаем и Украиной", - сказал Довгань.
Он также отметил, что уже подписаны контракты на 200 миллионов евро с двумя китайскими компаниями по строительству дорог в Украине в 2018 году, а также ожидается подписание контракта относительно строительства моста около Кременчуга.
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Замминистра инфраструктуры Виктор Довгань о китайских проектах в Украине - Воздушном экспрессе, мосте через Днепр и трассе Одесса - Николаев.
Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами.
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Замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань рассказал о двух проектах по реализации сообщения с аэропортом "Борисполь", а также почему грузооборот Китая рано или поздно пойдет через Украину.
В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией.
Инициатива Китая "Один пояс - один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект является немыслимым без Украины.
Проекты в рамках "Шелкового пути" в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.
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