Кабмин хочет взять у Китая $7 миллиардов кредита на инфраструктурные проекты

Кабинет министров Украины намерен заключить с Китаем рамочное кредитное соглашение по ряду инфраструктурных проектов общей стоимостью 7 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в ходе презентации выставочного проекта China international Import Expo.

"Правительство ставит целью выйти с официальным предложением к министерству экономики Китая относительно заключения рамочного кредитного соглашения по ряду проектов приблизительно на 7 миллиардов долларов между Китаем и Украиной", - сказал Довгань.

Он также отметил, что уже подписаны контракты на 200 миллионов евро с двумя китайскими компаниями по строительству дорог в Украине в 2018 году, а также ожидается подписание контракта относительно строительства моста около Кременчуга.

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Зам­ми­ни­стра ин­фра­струк­ту­ры Вик­тор Дов­гань о ки­тай­ских про­ек­тах в Укра­ине - Воз­душ­ном экс­прес­се, мо­сте через Днепр и трас­се Одес­са - Ни­ко­ла­ев.



Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами.

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Зам­ми­ни­стра ин­фра­струк­ту­ры Укра­и­ны Вик­тор Дов­гань рас­ска­зал о двух про­ек­тах по ре­а­ли­за­ции со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Бор­исполь", а так­же по­че­му гру­зо­обо­рот Ки­тая ра­но или позд­но пой­дет через Укра­и­ну.



В начале декабря 2017 года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией.

Инициатива Китая "Один пояс - один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект является немыслимым без Украины.

Проекты в рамках "Шелкового пути" в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.