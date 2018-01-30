Moody's прогнозирует дефицит текущего счета платежного баланса Украины 5,5% ВВП и госдолг 72,3% ВВП в 2018

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует дефицит текущего счета платежного баланса Украины на уровне 5,5% ВВП и государственный долг на уровне 72,3% ВВП в 2018 году.

Об этом говорится в докладе агентства, передают Українські Новини.

Moody's считает, что на конец 2018 года уровень гарантированного правительством госдолга составит 72,3% ВВП, тогда как общий внешний долг - 104,6%.

По состоянию на 29 января 2018 года рейтинги 8 из 10 суверенных эмитентов имеют стабильный прогноз, а рейтинги России (Ba1 "позитивный") и Украины (Caa2 "позитивный") имеют позитивный прогноз.

Рейтинговое агентство полагает, что сохраняющаяся политическая неопределенность, как геополитическая, так и внутренняя, будет ограничивать инвестиции в Украину.

При этом сотрудничество с МВФ привело к продолжению институционального укрепления в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Moody's прогнозирует

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