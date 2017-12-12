Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 3,5% в 2018 году.

Об этом говорится в отчете агентства, передают Українські Новини.

"Рост ВВП ускорится до 3,5% в следующем году с 2,0% в 2017 году", - прогнозирует агентство.

Moody's считает, что экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться после глубокой рецессии в 2014-15 годах, а инфляция будет снижаться.

"Внутренний спрос был слабым, но будет расти в 2018 году. Событийные риски остаются высокими, внешняя ликвидность и банковская система слабы", - отмечает агентство.

Moody's считает, что геополитический риск связан с потерей территориального суверенитета, как в Крыму, так и на Донбассе, где боевые действия никогда полностью не прекращались, несмотря на соглашение о прекращении огня в Минске, которое было подписано в феврале 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, Moody's прогнозировало, что в Украине ВВП на душу населения будет оставаться наименьшим среди стран СНГ в 2017-2018 годах.