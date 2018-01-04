Еще один крупнейший портовый оператор начнет работу в Украине

Hutchison Ports, один из крупнейших портовых операторов мира, приблизился к выходу на украинский рынок. 4 января комиссия Министерство инфраструктуры Украины согласовала заявку компании на аренду 1-6 причалов морского порта Черноморск. Следующим этапом станет тендер Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры

"В 2018 г. крупнейший мировой оператор контейнерных терминалов имеет все шансы начать работу в Украине. Это будет их первый актив в Черноморском бассейне. Я рад, что команда Министерства инфраструктуры смогла убедить этого мирового гранда зайти в Украину. Это - заявка на украинское лидерство в мировой морской индустрии, интеграция Украины в мировые логистические маршруты, новые рабочие высокотехнологичные места, прозрачные бизнес-процессы и инвестиции", - написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Ранее сообщалось, что компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, уже начала работать в Украине.