Финансовые новости
- |
- 04.01.18
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Крупнейший портовый оператор мира вышел на украинский рынок
15:26 04.01.2018 |
В январе 2018 г. компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, начала работать в Украине. P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту Южный. Об этом сообщает пресс-служба инвестиционной компании SD Capital.
P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Соинвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital (принадлежит Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко). Сумма сделки не разглашается.
Договор о приобретении контроля и управления был подписан партнером SD Capital Андреем Ставницером и генеральным директором DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 г., после визита президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в ОАЭ. В рамках этого визита руководитель DP World Group подтвердил намерения компании инвестировать в портовую отрасль Украины, и спустя месяц подтвердил это на деле.
По словам Ставницера, покупка бизнеса в Украине таким гигантом, как P&O Maritime - крупнейшая exit-сделка в стране за последние несколько лет. "Это отличное начало года для всего инвестиционного рынка Украины, и рынка private-equity в особенности", - заявил партнер SD Capital.
P&O Maritime - глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 г. Компания предоставляет различные портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 г. P&O Maritime была приобретена DP World Group.
DP World Group - один из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании находится в ОАЭ, в порту Джебел-Али (Дубай). Компания оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.
Инвестиционная компания SD Capital создана в 2016 г. Андреем Ставницером, совладельцем и генеральным директором крупнейшего украинского порта ТИС, и Филиппом Грушко, директором ТИС по развитию бизнеса. В 2016 г. SD Capital реализовала крупнейшую инвестиционную сделку Украины с компанией Cargill.
Ранее сообщалось, что китайская компания CHEC досрочно завершила дноуглубительные работы в порту Южный.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-ноябре 2017г. вырос на 23,1%
|Курс доллара на межбанке резко обвалили, но ненадолго
|Суд подтвердил решение ГМС об отказе лишенному гражданства Украины Саакашвили в статусе лица, нуждающегося в защите
|Госбюджет-2017 выполнен по доходам на 100%, недовыполнен в декабре на 17% - Госказначейство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть слабо меняются, Brent у максимума за 3 года - $67,7 за баррель
|Еще один крупнейший портовый оператор начнет работу в Украине
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-ноябре 2017г. вырос на 23,1%
|Крупнейший портовый оператор мира вышел на украинский рынок
|Цены на сырье демонстрируют рекордное по продолжительности ралли в истории
|Путин продлила ограничение транзита украинских товаров до 30 июня
|ФГИ планирует получить 1 млрд гривен от аренды госимущества в 2018
Это интересно
|Водители смогут заказывать номерные знаки через онлайн-кабинет
|Первый электрический спорткар Porsche - Mission E - будет доступен в трех полноприводных модификациях
|LG и Here будут вместе разрабатывать решения для самоуправляемых автомобилей
|Рост курса биткойна бьет кардеров по карману
|5 технологий будущего, которые изменят жизнь уже в 2018
|Опубликован список худших паролей 2017 года
|HTC выпустит лампочку, которая может спасать жизни