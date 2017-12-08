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Эксперты скептически оценивают попытку стимулировать инвестиции за счет замены налога на прибыль
16:48 08.12.2017 |
Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал вряд ли окажет ожидаемый уровень поддержки инвестициям и экономическому восстановлению, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.
По словам генерального директора инвесткомпании "Конкорд Капитал" Игоря Мазепы, одной из основных причин, почему инвесторы не смотрят в сторону Украины, является отсутствие изменение в культуре ведения бизнеса в стране, несмотря на все политические и экономические события последних нескольких лет.
"Люди, которые приходили к власти, по сути, не изменили прежних подходов к регулированию и администрированию экономики. Все позитивные изменения, которые происходили, внедрялись под давлением международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд", - сказал он.
Ему вторит руководитель аналитического отдела группы ICU Александр Вальчишен, который отметил, что отсутствие инвестиций и медленное восстановление экономики - результат укоренения кризисных экономических идей, суть которых сводится к сдержанной экономической политике и привлечению иностранных кредитов.
"Страх перед изменением обменного курса, перед внедрением контрциклической фискальной политики подталкивают экономику, и ее частный сектор в частности, к привлечению внешних кредитов. Соответственно большинство бизнесменов видят себя экспортерами. Такое поведение в экономике является основой для регулярных кризисных явлений", - сказал эксперт.
По словам главного экономиста инвесткомпании "Драгон Капитал" Елены Белан, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал будет способствовать улучшению инвестиционного климата благодаря более простому администрированию этого налога, но само по себе вряд ли станет ключевым фактором улучшения бизнес-климата и роста экономики.
"Для стимулирования инвестиций замена налога должна сопровождаться другими структурными реформами, особенно реформой Государственной фискальной службы. Актуальными для бизнеса также остаются защита прав собственности, реформа судебной системы, ускорение дерегуляции, снижение коррупции и другие вопросы", - отметила Е.Белан.
И.Мазепа считает основным катализатором инвестиций широкомасштабную приватизацию земельную реформу.
"Результат таких решение не заставит себя долго ждать: это привлечет в Украину лучшие практики ведения бизнеса, новые технологии, к которым будут вынуждены подтягиваться и внутренние компании", - сказал он.
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07.12.2017 Как будет работать налог на выведенный капитал и чем он лучше налога на прибыль
Президент пообещал бизнесу, что парламент до конца года рассмотрит законопроект об отмене налога на прибыль и введении налога на выведенный капитал. Правда, у парламента для этого осталась лишь одна пленарная неделя - 19-22 декабр.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в начале декабря 2017 года обсудил с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), Американской торговой палатой и Союзом украинских предпринимателей (СУП) замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал и заявил о готовности внести такой законопроект в Раду еще в этом году.
В то же время в ходе обсуждения исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко отметила отсутствие консенсуса среди бизнес-сообщества по этому вопросу. В частности, опасения вызывают вопросы переноса убытков, налогообложения процентов по выплате нерезидентам, расширение полномочий ГФС.
В свою очередь глава Минфина считает, что инициатива П.Порошенко о введении такого налога с 1 января 2019 года дает возможность найти ответы на вопросы скептиков.
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