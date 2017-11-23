Опасения, что для нашего бизнесмена путь к ритейлерам в Евросоюзе слишком сложен, на поверку оказались лишь слухами

Александр СУКОВ / Деловая столица

Украинские производители товаров могут вполне успешно завоевывать полки европейских супермаркетов. Опасения, что для нашего бизнесмена путь к ритейлерам в Евросоюзе слишком сложен, тернист и полон бюрократических барьеров, на поверку оказались лишь слухами: бюрократические процедуры иногда можно обойти, качество украинских товаров - нормальное, интерес европейских ритейлеров - есть, теперь осталось самое главное - найти своего покупателя.

На этой неделе польская компания Global Trade Center организовала в Киеве рабочую встречу, на которую приехали представители европейских торговых сетей и дистрибьютерских компаний из Польши, Португалии, Испании, Венгрии, стран Прибалтики, Бельгии, Франции и Грузии. К ним в очередь с банками солений, конфетами, снеками и другой снедью выстроилось около полусотни украинских производителей продуктов питания, бытовой химии и товаров для дома. Организаторы встречи ожидают, что по ее итогам будет подписано как минимум 10-15 контрактов на поставки украинский продукции в ЕС.

"Нужно быть эластичным, энергичным, слегка агрессивным", - напутствует украинских производителей Пибе де Йонг, руководитель Global Trade Center. Он и объясняет, почему продавать украинские товары в европейских супермаркетах - вполне реально, и не нужно бояться трудностей.

На первых порах европейцы советуют украинским производителем начинать продвижение своего продукта с близлежащих стран - незачем стараться попасть сразу на полки супермаркетов в Великобритании, если у нас под боком вполне платежеспособная Польша. И при этом лучше всего взять приграничные области, в которых можно отыскать небольшие сети магазинов. Нет нужны углубляться далеко, достаточно отъехать на 200 км от украинско-польской границы, и уже можно найти покупателей на свою продукцию. С небольшими торговыми сетями лучше всего начинать работать потому, что они более гибки, менее забюрократизированы, и не столь требовательны, когда речь заходит о различных сертификатах качества товаров. Пибе де Йонг советует начать поставки товаров с небольших партий, чтобы понять, что именно придется по вкусу европейскому потребителю, поскольку он мало того что отличается от украинского, но даже внутри одной страны пристрастия могут сильно разниться: "В одной части Германии больше любят соленое, в другой - больше любят кислое. И местные производители это уже выучили".

Украинские производители уже поставляют в Польшу крафтовое пиво, вяленое мясо и колбасы, а также маринованную продукцию. Но для расширения продаж есть еще большие перспективы - например, сегодня Польша просто помешана на здоровом питании и сжигании лишних калорий, поэтому поляки продукты с низким количеством углеводов и большим содержанием белков с полок магазинов просто сметают. В то же время в Польше, в отличие от Украины, не любят очень сладкое и очень соленое, поэтому смысла предлагать им квашеные помидоры или варенье смысла особого нет.

Литва уже давно приобретает украинские продукты, и их перечень постепенно увеличивается. "Литва покупает украинские алкоголь, соусы, кетчупы, свежие яйца. И очень у нас популярны "Семки" - если литовец видит пачку с таким названием, он точно знает, что это качественный украинский товар", - рассказал Мантас Адомавичус, менеджер проекта литовской компании AIBE. У этой компании в Литве около 700 магазинов, и он приехал в Киев посмотреть, можно ли еще какие-либо украинские продукты выставить на полках литовских магазинов. До полудня менеджер уже успел провести несколько переговоров и планирует подписать контракт на поставку в Литву стирального порошка.

Продвигать украинские продукты в Европе помогут украинские заробитчане, уверен Пибе де Йонг. По его словам, очень показателен пример Польши: когда поляки уехали на заработки в Германию, Испанию и Великобританию, то вслед за ними двинулись и польские производители - польские заробитчане с удовольствием покупатели на чужбине "родные" продукты, к которым уже привыкли. Поэтому, когда сегодня польские компании массово нанимают украинские рабочие руки, это означает для украинской экономики не только приток валюты, но и хорошие перспективы для украинских производителей товаров заработать на продаже своих же товаров своим же согражданам, но в Польше.

Украинцев - потенциальных покупателей "родных" товаров с каждым годом становится все больше. Только за прошлый год граждане Украины получили рекордное количество разрешений на проживание в странах Европейского Союза - почти 589 тыс. При этом больше всего разрешений предоставила Польша - 87%, а также украинцы лидируют в получении разрешений на проживание в Чехии, Словакии, Литве и Эстонии. С учетом того количества украинцев, которые выехали на заработки в страны ЕС в предыдущие годы, на западе уже сформировалась многомиллионная аудитория потенциальных покупателей украинских товаров.

При этом предпринимателям следует учесть, что украинские производители использует еще не все возможности для поставок товаров в страны Евросоюза. Как следует из данных Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), украинские производители в прошлом году квоты на поставки некоторых продуктов использовали менее чем наполовину.

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