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МЭРТ создало официальный портал Программы ЕС для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине
11:54 21.11.2017 |
Минэкономразвития создало официальный портал Программы ЕС для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине - cosme.me.gov.ua.
Как сообщает пресс-служба МЭРТ, портал содержит информацию для малого и среднего бизнеса о возможностях выхода на новые рынки и обмене опытом с ЕС для совершенствования внутренних бизнес-процессов.
Бюджет программы COSME до 2020 года - 2,3 млрд евро. В МЭРТ отмечают, что украинские предприниматели могут участвовать в проектах программы на общую сумму 900 млн евро.
COSME предоставляет возможности:
- выйти на рынок ЕС и рынки партнеров программы (через Европейскую сеть предприятий - Europe Entreprise Network);
- получить легкий доступ к информации по ведению предпринимательской деятельности (через онлайн-порталы Your Europe business portal, Trade helpdesk, European cluster collaboration platform)
- пройти бизнес-стажировку за рубежом на реальном предприятии (обмен опытом с помощью программы Эразмус для молодых предпринимателей);
- принять участие в специальных конкурсах для органов государственной власти, которые формируют и реализуют политику, с целью обеспечения лучшего бизнес-климата в стране.
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