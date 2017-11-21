МЭРТ создало официальный портал Программы ЕС для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине

Минэкономразвития создало официальный портал Программы ЕС для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине - cosme.me.gov.ua.

Как сообщает пресс-служба МЭРТ, портал содержит информацию для малого и среднего бизнеса о возможностях выхода на новые рынки и обмене опытом с ЕС для совершенствования внутренних бизнес-процессов.

Бюджет программы COSME до 2020 года - 2,3 млрд евро. В МЭРТ отмечают, что украинские предприниматели могут участвовать в проектах программы на общую сумму 900 млн евро.

COSME предоставляет возможности:

- выйти на рынок ЕС и рынки партнеров программы (через Европейскую сеть предприятий - Europe Entreprise Network);

- получить легкий доступ к информации по ведению предпринимательской деятельности (через онлайн-порталы Your Europe business portal, Trade helpdesk, European cluster collaboration platform)

- пройти бизнес-стажировку за рубежом на реальном предприятии (обмен опытом с помощью программы Эразмус для молодых предпринимателей);

- принять участие в специальных конкурсах для органов государственной власти, которые формируют и реализуют политику, с целью обеспечения лучшего бизнес-климата в стране.