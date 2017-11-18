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Кистион против погашения накопленных на энергорынке долгов за счет бюджета
22:27 17.11.2017 |
Вице-премьер-министр Владимир Кистион выступает против погашения долгов, накопленных на рынке электроэнергии начиная с 2000-ых годов, за счет бюджета.
"Минэнергоугля вместе с Минфином должны как можно быстрее найти решение и отразить его в соответствующем законопроекте ... Мы категорически против того, чтобы 29 млрд грн долга были погашены за счет государственного бюджета", - цитирует пресс-служба В.Кистиона по итогам заседания Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка электроэнергии в пятницу.
Как сообщалось, ранее Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стабилизации расчетов на Оптовом рынке электроэнергии". Документ предусматривает, что к компаниям, поставляющим э/э в адрес ГП "Энергорынок" и которые по состоянию на 1 января 2016 года имели долг по НДС, временно не будут применяться штрафы и насчитываться пеня (до 1 июля 2018 года).
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