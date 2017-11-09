Рада освободила энергогенерирующие компании от штрафов за долг по НДС до июля 2018

Верховная Рада освободила энергогенерирующие компании от применения штрафов за долг по налогу на добавленную стоимость (НДС) до 1 июля 2018 года.

За принятие в целом законопроекта №6005-д проголосовали 239 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, в течение 2014-2016 годов наблюдалось значительное ухудшение финансовой ситуации на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).

В связи с несвоевременным расчетом со стороны потребителей за электричество, задолженность государственного предприятия "Энергорынок" перед энергогенерирующими компаниями увеличилась с 14,3 млрд гривен в 2014 году до 27,9 млрд гривен (по состоянию на 1 марта 2016 года).

Это в свою очередь привело к увеличению задолженности энергогенерирующих компаний перед бюджетом до 2,9 млрд и перед банковскими учреждениями - до 18,5 млрд гривен.

В результате у энергогенерирующих компаний возник налоговый долг по НДС и, как следствие, - невозможность регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных с 1 июля 2015 года.

"Начисление контролирующими органами субъектам электроэнергетики штрафных санкций, вымывание оборотных средств на уплату налогового долга сделает невозможным обеспечение нормальной подготовки и работы субъектов электроэнергетики в течение отопительного сезона 2017/2018 годов", - указано в пояснительной записке.

Во избежание проблем законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс ряд изменений, в том числе считать составленные после 1 июля 2015 года, но не зарегистрированные налоговые накладные зарегистрированными, отменить начисление штрафов, пересмотреть налоговые кредиты и рассрочки для предприятий.

В частности, законопроектом предлагается до 1 июля 2018 года не применять штрафы и не начислять пени для производителей электроэнергии, которые по состоянию на 1 января 2016 года имели налоговый долг с НДС.

Также Рада предлагает снять ограничения 365 календарных дней для возможности регистрации в Едином реестре налоговых накладных, составленных начиная с 1 июля 2015 года, установив при этом 50 процентов штрафных санкций за нарушение срока регистрации таких налоговых накладных более 365 календарных дней.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что по состоянию на 15 сентября задолженность "Энергорынка" перед энергогенерирующими компаниями составляет 32,7 млрд гривен.

В частности, задолженность "Энергорынка" перед национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом" по состоянию на 30 сентября составляет 12,407 млрд гривен.

Долг "Энергорынка" перед предприятиями тепловой генерации по состоянию на 1 октября составляет 9,3 млрд гривен.