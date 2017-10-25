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Кабмин уволил и.о. главы Госгеокадастра Цвяха
Кабинет министров Украины уволил Олега Цвяха с должности исполняющего обязанностей главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).
"Цвяха уволили", - сказал вице-премьер-министр Павло Розенко журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду.
Как сообщалось, 24 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об отстранении Олега Цвяха от исполнения обязанностей главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).
"Господин Цвях, с данной минуты Вы отстранены от исполнения своих обязанностей. Завтра я обращусь в Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, открыть против Вас дело, против всех Ваших руководителей районных управлений, расследовать и будете сидеть", - сказал премьер в ходе заседания Совета развития регионов в Киеве во вторник.
Премьер призвал представителей местных властей предоставить ему до конца дня информацию о "смотрящих".
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