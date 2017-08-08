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В Украине незаконно находится 63,9 тыс. автомобилей на иностранных номерах, - ГФС
09:58 06.09.2017 |
Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила, что в Украине незаконно находится 63,9 тыс. автомобилей на иностранных номерах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.
Более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.
Так, в 2015 году из ввезенных около 549,6 тыс. автомобилей (около 77,3 тыс. в режиме транзит и 472,3 тыс. - временного ввоза) не было вывезено более 21,5 тыс.
В 2016 году - из ввезенных в Украину около 712,6 тыс. (124,1 тыс. - в режиме транзит, 588,4 тыс. - временного ввоза) не уехали 54,2 тыс. авто.
Из них с нарушением срока в стране находятся более 32 тыс. транспортных средств.
С начала 2017 года (по состоянию на 4 августа) из 492,5 тыс. авто, ввезенных в режиме транзита (111,9 тыс.) и временного ввоза (380,6 тыс.), не выехали за пределы страны около 72,3 тыс. автомобилей.
Из них около 10,4 тыс. находятся в Украине с нарушением сроков.
В общем, с 2015 года таможенниками было составлено более 26,1 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 470 (нарушение сроков транзита) и около 4,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 481 (нарушение сроков временного ввоза) Таможенного кодекса Украины.
За данный период за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза таможнями было наложено штрафов на сумму более 206,5 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в начале августа Государственная фискальная служба сообщила, что в Украине незаконно находится 52,2 тыс. автомобилей на иностранных номерах.
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Уже разработан соответствующий законопроект и передан в Минфин.
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