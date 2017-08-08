В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах

Константин Симоненко / UBR.ua

Уже разработан соответствующий законопроект и передан в Минфин.

По словам замдиректора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Алексея Сивирина, документом сносятся изменения в Таможенный кодекс Украины.

В частности, фискалы предлагают штрафовать украинских водителей авто на иностранных номерах, которые нарушили таможенные правила, на сумму до 100% от стоимости машины, а также предусмотреть возможность ее конфискации. Если максимальный срок пребывания машины на территории Украины превышен на 20 дней. Сейчас самая большая кара - штраф в размере 300% от стоимости платежей, которые надо было бы внести при обычном ввозе автомобиля в Украину.

Проект от ГФС уже согласован с Минфином и Минэкономразвития, осталось получить согласие Госрегуляторной службы, чтобы вносить проект закона на одобрение Кабмина.

Учитывая, что в конце мая Президент Порошенко своим указом (№146/2017) поручил правительству разобраться с нарушителями таможенного законодательства и усовершенствовать законодательную базу в соответствии с европейскими нормами, изменения могут быть одобрены довольно быстро.

Тем более, что президент потребовал не допускать никаких уступок по части ввоза нерастаможенных автомобилей и создания для всех автовладелельцев одинаковых условий.

Однако остается главный вопрос - как этот проект будет проходить через парламент. Напомним, в Верховной Раде уже находятся два законопроекта, которые должны были бы урегулировать ситуацию. Это так называемый проект Владимира Парасюка (№5567) и законопроект Максима Бурбака (№4932).

Суть первого - урегулировать вопросы транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования (путем введения платы 0,5% от стоимости растаможки или 6% в год, что равно примерно 300-400 евро). Второй проект вводит единый сбор, взимаемый в пунктах пропуска через границу Украины (2 евро в день, 95,6 евро в месяц или 382,4 евро в год).

В конце января активисты блокировали дороги в столице требуя ускорить принятие законопроекта №5567, а в мае - протестовали против №4932 (в основном из-за платы в два евро).

Тем временем налоговики стоят на своем - облегчения режима не будет однозначно.





Что грозит нарушителям

Сейчас по ст.470 и 481 ТК (транзит и временный ввоз) предполагаются только штрафы. За нарушение установленных сроков транзитного перемещения авто (5 дней в пределах одной таможни и 10 дней в пределах Украины) - от 170 до 8500 грн, а за нарушение сроков временного ввоза (максимум 1 год с правом продления еще на 60 дней) - от 850 до 17 тыс. грн.

«Может, не сразу, но ответственность за нарушения наступит. Как для резидентов, так и для нерезидентов. Чаще всего нарушения режима транзита допускают граждане Украины, а нарушения временного ввоза чаще происходят с нерезидентами», - заверила замначальника управления организации таможенного контроля департамента организации таможенного контроля ГФС Елена Мошинская

По ее словам, нерезидент обязан лично пользоваться машиной. Хочет продать - надо подать декларацию, уплатить налоги, а потом растаможенный автомобиль продать украинцу. Резидент, покупая нерастаможенное авто, фактически нарушает закон и свои права. Деньги-то уплачены, а права собственности не приобретаются.

«В таком случае даже во время эвакуации авто человек не сможет доказать, что машина его. Возникает масса рисков», - говорят в ГФС.

По словам Алексея Сивирина, в том, что машина не вывезена, виноват нерезидент, который в момент ввоза фактически брал на себя обязательство вывезти авто. А наши граждане пользуются тем, что передача машины в им управление позволяет не платить налоги. Напомним, что с отменой доверенностей, любой человек может находиться за рулем транспортного средства, имея документы на машину (техпаспорт).

«Бывает, что жители западных областей Украины оказываются едины в двух лицах. Ввозят машину, например, по венгерскому, чешскому или словацкому паспорту, а пользуются ею как резиденты», - рассказала Елена Мошинская.

Общественные активисты в лице руководителя организации «Авто Евро Сила» Олега Ярошевича, считают, что украинских водителей за рулем авто с иностранной регистрацией при нарушении сроков транзита можно штрафовать максимум на 8,5 тыс. грн и только один раз. По сути, это и будет платой за нарушение таможенных правил. Второй раз за одно и то же нарушение закон не разрешает наказывать.

Налоговики признают такую логику, но прибегают к наказанию по другой статье - ст. 485 Таможенного кодекса. Она гораздо жестче, предусматривая наказание за нецелевое использование транспортного средства в размере 300% от неуплаченных таможенных платежей.

Недавние решения судов о взыскании штрафов по 300-400 тыс. грн за не самые дорогие авто - яркое тому подтверждение. Поэтому главное для проверяющих доказать, что владелец авто (будь то резидент или иностранец) использовал машину не для личных нужд, а для коммерческих поездок.

По словам Алексея Сивирина, в отдельных областях Украины таможенники совместно с Нацполицией проводят рейды по выявлению нарушителей таможенного законодательства водителями автомобилей с иностранными номерами. Но проблема заключается в том, что

не так уж много прав у полиции, еще меньше прав у таможенников останавливать такую машину.

Вот и приходится идти на хитрости. По информации налоговиков, случались прецеденты, что сотрудники одной из таможен просто вызывали такси с такими номерами в таможню и затем составляли протокол.

В то же время даже налоговикам ясно, что нельзя наказывать всех подряд только за то, что машина с иностранными номерами.

По данным ГФС, в Украине находится 24,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией с нарушением режима временного ввоза, еще 27,6 тыс. - с нарушением транзитных сроков. При этом, с начала 2017 года в режиме временного ввоза в Украину попали 380,521 тыс. автомобиль, тогда как за 2016 год таких было 588,326 тыс., в 2015-м - 472,137 тыс.

«Многие машины пребывают в Украине на законных основаниях. Иностранцы сюда приезжают как туристы или по делам на своих машинах и находятся здесь на совершенно законных основаниях», - заверила директор департамента администрирования таможенных платежей ГФС Алина Данченко.

Поэтому количество машин, которые ввезены в Украину не равно количеству машин нарушителей. Например, машина ввезена в декабре 2016-го и год для ее законного нахождения в Украине не прошел.

«Нельзя говорить, что они нерастаможены. Закон говорит, что все товары, в том числе транспортные средства, прошли таможенный контроль. Если не было оснований для ввоза, то их бы не пустили в Украину», - заверила Елена Мошинская.

По данным ГФС, за семь месяцев 2017 года по ст. 470 было составлено 8979 протоколов. Из них в суде был обжалован 321, а прекращено всего 75 дел. По ст.481 ТК составлено 1975 протоколов, из которых в суде обжалуется только 11 штук, прекращено 9 дел. По статье 485 заведено дел 164, из которых обжалуется в суде 67, прекращено 1.

«То есть, в суде закрывается не более 1% дел», - рассказал Алексей Сивирин.

Кроме того, статья 460 ТК предусматривает обстоятельства, когда не применяются санкции (когда нарушение закона случилось из-за аварии, форс-мажора или противоправных действий третьих лиц). Эти обстоятельства должны подтверждаться соответствующими документами.