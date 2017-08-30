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Миссия МВФ прибудет в Украину 12 сентября для анализа выполнения условий по продолжению кредитования
16:44 31.08.2017 |
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Украину 12 сентября для анализа выполнения Украиной Меморандума о сотрудничестве с фондом.
Об этом Українським новинам сообщил источник в правительстве.
"Миссия МВФ будет работать в Украине 12-13 сентября", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что в Киеве члены миссии проанализируют ход выполнения Украиной обязательств, взятых страной для продолжения финансирования по программе EFF.
Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Первый транш в сумме 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй (1,7 млрд долларов) - в августе 2015 года, третий (1 млрд долларов) - в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд долларов) - в апреле 2017 года.
Украина рассчитывает получить в текущем году еще 2 транша от МВФ.
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