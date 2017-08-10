Кабмин утвердил форму упрощенной налоговой декларации о налоге на прибыль

Кабинет министров утвердил форму упрощенной налоговой декларации о налоге на прибыль предприятий, которые облагаются налогом по нулевой ставке.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №592 от 9 августа, передают Українські Новини.

Сообщается, что до 31 декабря 2021 года нулевая ставка указанного налога применяется плательщиками, у которых годовой доход не превышает 3 млн гривен, а начисленная за каждый месяц отчетного периода зарплата работников превышает 2 минимальные зарплаты.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 46.5 статьи 46 Налогового кодекса Кабмин утвердил порядок перехода плательщиков налога на прибыль предприятий для представления упрощенной налоговой декларации по такому налогу, а также утвердил форму упрощенной налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, облагаемую налогом по ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 44 подраздела 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 9 августа Кабинет Министров одобрил законопроект о введении единого счета для налогоплательщиков.

Документ предполагает введение системы оплаты единого соцвзноса, налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом, кроме налога на добавленную стоимость и акцизного налога по реализации топлива, через электронный кабинет налогоплательщика.

Ожидается, что это позволит упростить уплату налогов, упростить процедуры расчетов налогоплательщиков, значительную экономию финансовых и временных затрат; уменьшить количество ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств налогоплательщиком.

Статьи по теме: