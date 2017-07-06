В июне продажи импортных б/у автомобилей увеличились в 18 раз до 4,7 тыс. автомобилей

По данным ассоциации «Укравтопром», в июне на первичном рынке было продано и поставлено на учет 11 тыс. 562 легковых автомобиля. Из этого количества, как уже сообщалось, 6 тыс. 884 авто - новые машины. Соответственно, на долю автомобилей, бывших в эксплуатации, пришлось 4 тыс. 678 штук, или более 40 процентов первичного рынка.

Количество первичных регистраций импортированного секонд-хенда в июне продолжило рост - относительно мая увеличилось на 3 процента, а по сравнению с июнем 2016 г. - в 18 раз.

По итогам первых шести месяцев текущего года свою первую украинскую регистрацию получили 22,8 тыс. бэушных легковых авто, что в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее популярными марками легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии были: Renault - 4468 шт, Volkswagen - 4094 шт., Skoda - 2796 шт., Opel - 1960 шт., Nissan - 1281 шт.