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IKEA подтвердила намерение зайти на украинский рынок
09:48 01.06.2017 |
Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA действительно планирует выйти на украинский рынок. Об этом говорится в ответе IKEA на запрос Громадського.
«Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети», - говорится в сообщении.
IKEA давно пыталась зайти в Украину. Однако ее попытки в 2005-м, 2008-м и 2015-м годах не увенчались успехом из-за коррупции и невозможностью прозрачно договориться с местными властями о выделении земельных участков. IKEA -шведская транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.
Неофициально присутствие IKEA на местном рынке является позитивным сигналом для других международных инвесторов.
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