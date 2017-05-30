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IKEA заинтересовалась украинским рынком
10:36 30.05.2017 |
Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA может выйти на украинский рынок, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава правления ЧАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий.
По его словам, IKEA анализирует возможность стать арендатором крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра "Южный" площадью 450 тыс. кв. м, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года по ул. Глушкова, 9 в Голосеевском районе Киева.
"Кроме того, IKEA смотрит в нашу сторону. То есть, уже существует большая вероятность их прихода", - сказал А.Черницкий, добавив, что арендаторами нового ТРЦ станут и другие международные операторы, "которых в Украине все давно ждут".
Как сообщалось со ссылкой на главу правления ЧАО "Мандарин Плаза" А.Черницкого, бизнесмен Вагиф Алиев купил права на земельный участок с "Ледовым стадионом" по ул. Глушкова, 9 в Голосеевском районе Киева под строительство крупнейшего в Украине ТРЦ со спортивным комплексом.
В.Алиев является инвестором и собственником ряда таких столичных ТРЦ, как Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall.
ЧАО "Мандарин Плаза" создано в 2000 году. Занимается девелоперской деятельностью в сегменте строительства и эксплуатации торгово-офисных центров.
Согласно данным Единого госреестра, единственным акционером предприятия является частная акционерная компания с ограниченной ответственностью " Стадсис АБ" (100%, Мальмо, Швеция). Конечным бенефициаром указывается Вагиф Алиев.
Уставный капитал ЧАО "Мандарин Плаза" на 29 мая 2017 года составлял 21,7 млн грн.
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