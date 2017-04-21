Планируемый маршрут тестового поезда из Украины в Иран проходит через Баку (Азербайджан), после чего поезд на пароме должен быть доставлен через Каспийское море в порт Anzali (Иран).

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Планируется, что отправной точкой тестового поезда сообщением "Украина-Иран" будет Морской торговый порт "Черноморск", конечной - порт Anzali. Маршрут поезда пройдет через территорию Грузии и Азербайджана (через Баку).

Как подчеркивают в Мининфраструктуры, решение о разработке маршрута и запуска тестового поезда является двусторонним, одобренным по предложению иранской стороны.

"Во время украинско-иранских переговоров, обе стороны выразили убеждение, что тестирование нового маршрута доставки грузов из Украины в Иран оптимизирует сроки перевозки, улучшит тарифную политику, а также усилит экономическое и инфраструктурное сотрудничество Украины и Ирана", - отмечается в сообщении.

"Подчеркиваем, что поезд, который уже назвали "невозможным", является абсолютно реальным, а его маршрут - целостным и удобным... Министерство инфраструктуры обращает внимание на то, что ограниченность во владении информацией отдельных представителей руководства "Укрзализныци" не может быть основанием для того, чтобы ставить под сомнение результаты двусторонних украинско-иранских договоренностей на высоком уровне", - заявили в Мининфраструктуры.

Как сообщалось, ранее глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун заявил, что Украина не может запустить тестовый грузовой поезд в Иран, так как на иранской территории отсутствует 160 км необходимого железнодорожного пути.

Так Бальчун прокомментировал распространенное Мининфраструктуры и главой ведомства Владимиром Омеляном сообщение о том, что Украина запустит тестовый поезд в Иран.