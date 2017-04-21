Финансовые новости
- |
- 21.04.17
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
У Омеляна ответили Бальчуну: Поезд в Иран не поедет, а поплывет
18:33 21.04.2017 |
Планируемый маршрут тестового поезда из Украины в Иран проходит через Баку (Азербайджан), после чего поезд на пароме должен быть доставлен через Каспийское море в порт Anzali (Иран).
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.
Планируется, что отправной точкой тестового поезда сообщением "Украина-Иран" будет Морской торговый порт "Черноморск", конечной - порт Anzali. Маршрут поезда пройдет через территорию Грузии и Азербайджана (через Баку).
Как подчеркивают в Мининфраструктуры, решение о разработке маршрута и запуска тестового поезда является двусторонним, одобренным по предложению иранской стороны.
"Во время украинско-иранских переговоров, обе стороны выразили убеждение, что тестирование нового маршрута доставки грузов из Украины в Иран оптимизирует сроки перевозки, улучшит тарифную политику, а также усилит экономическое и инфраструктурное сотрудничество Украины и Ирана", - отмечается в сообщении.
"Подчеркиваем, что поезд, который уже назвали "невозможным", является абсолютно реальным, а его маршрут - целостным и удобным... Министерство инфраструктуры обращает внимание на то, что ограниченность во владении информацией отдельных представителей руководства "Укрзализныци" не может быть основанием для того, чтобы ставить под сомнение результаты двусторонних украинско-иранских договоренностей на высоком уровне", - заявили в Мининфраструктуры.
Как сообщалось, ранее глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун заявил, что Украина не может запустить тестовый грузовой поезд в Иран, так как на иранской территории отсутствует 160 км необходимого железнодорожного пути.
Так Бальчун прокомментировал распространенное Мининфраструктуры и главой ведомства Владимиром Омеляном сообщение о том, что Украина запустит тестовый поезд в Иран.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине замедлился спад промпроизводства
ТОП-НОВОСТИ
|Кто и зачем разгоняет "зраду" с Мартыненко и перевыборами
|Антимонопольный комитет Украины просит наложить арест на имущество "Газпрома"
|ОРДЛО отрезают от украинской энергии
|Зачем Ангела Меркель едет в Москву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дорожает 21 апреля перед первым туром президентских выборов во Франции
|Глава Государственной зерновой корпорации официально подал в отставку
|В Украине замедлился спад промпроизводства
|Цены на нефть перешли к снижению 21 апреля, Brent подешевела до $52,8 за баррель
|21 апреля цены топлив выросли в ряде крупных сетей АЗС
|У Омеляна ответили Бальчуну: Поезд в Иран не поедет, а поплывет
Это интересно
|Украинская антишок-насадка для велосипеда собрала на Kickstarter в 9 раз больше заявленной суммы
|Bose обвинили в шпионаже за пользователями наушников и продаже их данных
|Компания BMW удлинила "пятерку" на 13 сантиметров
|Соцсети вас побеждают? Учитесь выживать в эпоху цифровой тревоги
|Дебютировал купеобразный кроссовер VW с автопилотом
|MasterCard добавит сканер отпечатка пальцев на платежные карты
|Citroen выпустил "кроссовер для людей"