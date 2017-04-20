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Топливно-энергетический комплекс
Украина уже этим летом может запустить тестовый поезд с грузом сельхозпродукции в Иран
09:21 20.04.2017 |
Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с делегацией Исламской Республики Иран.
Омелян отметил, что тестовый поезд сообщением Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года. "Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и востока", - сказал министр.
Омелян также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Украины.
Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.
Напомним, в начале 2016 года Украина запустила поезд в Китай. Маршрут назвали новым вариантом Шелкового пути: это альтернативный путь доставки грузов с Запада на Восток в обход территории РФ. Однако маршрут остается неконкурентоспособным из-за больших издержек.
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