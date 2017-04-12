В марте денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,3% с 361,483 млрд гривен на 1 марта до 356,914 млрд гривен на 1 апреля.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база сократилась на 6,5% с 381,6 млрд гривен.

Денежная масса в марте увеличилась на 1,3% с 1 059,9 млрд гривен на 1 марта до 1 074,1 млрд гривен на 1 апреля.

С начала года она уменьшилась на 2,6% с 1 102,7 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в марте уменьшился на 0,2% с 291,6 млрд гривен на 1 марта до 290,9 млрд гривен на 1 апреля.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году денежная база увеличилась на 13,6% с 336,0 млрд гривен на 1 января 2016 года до 381,575 млрд гривен на 1 января 2017 года.

Денежная масса в 2016 году увеличился на 10,8% с 994,062 млрд гривен на 1 января 2016 до 1 101,641 млрд гривен на 1 января 2017 года.