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Топливно-энергетический комплекс
В марте денежная база сократилась на 1,3% до 356,9 млрд гривен
10:54 12.04.2017 |
В марте денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,3% с 361,483 млрд гривен на 1 марта до 356,914 млрд гривен на 1 апреля.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
С начала года денежная база сократилась на 6,5% с 381,6 млрд гривен.
Денежная масса в марте увеличилась на 1,3% с 1 059,9 млрд гривен на 1 марта до 1 074,1 млрд гривен на 1 апреля.
С начала года она уменьшилась на 2,6% с 1 102,7 млрд гривен.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в марте уменьшился на 0,2% с 291,6 млрд гривен на 1 марта до 290,9 млрд гривен на 1 апреля.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году денежная база увеличилась на 13,6% с 336,0 млрд гривен на 1 января 2016 года до 381,575 млрд гривен на 1 января 2017 года.
Денежная масса в 2016 году увеличился на 10,8% с 994,062 млрд гривен на 1 января 2016 до 1 101,641 млрд гривен на 1 января 2017 года.
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