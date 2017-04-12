Финансовые новости
- |
- 12.04.17
- |
- 01:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Денежная масса в Украине в марте выросла на 1,3% из-за роста депозитов - НБУ
Денежная масса в Украине в марте 2017 года увеличилась на 1,3% - до 1 трлн 74,1 млрд грн, соответствующие предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте во вторник.
По данным НБУ, соответствующая динамика была преимущественно обусловлена ростом остатков по депозитам в национальной валюте на 3,4% - до 429,71 млрд грн.
Одновременно объем наличных в обращении вне банков сократился в марте на 0,2% - до 290,92 млрд грн.
Нацбанк указал, что в целом с начала года денежная масса в стране уменьшилась на 2,6%, тогда как объем наличных в обращении упал на 7,5%.
Регулятор уточнил, что остатки по депозитам корпоративного сектора в марте месяца увеличились на 3,7% - до 357,03 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 4,7%, до 228,03 млрд грн при росте ставки по последним с 8,8% до 9,3%. Остатки по депозитам бизнеса в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в минувшем месяце также увеличились на 2,4% - до $4,78 млрд, хотя ставка по ним уменьшилась с 3,6% до 3,2%.
В результате объем средств на депозитных счетах бизнеса практически вернулся на уровень начала года.
Что касается остатков депозитов домашних хозяйств, то они в марте росли медленнее. Портфель гривневых депозитов населения увеличился на 1,9% - до 201,67 млрд грн при незначительном снижении ставки с 13,8% до 13,7%, а в иностранной валюте он сократился на 0,7% - до $8,28 млрд при падении ставки с 4,3% до 3,8%. В результате суммарный объем депозитов населения за минувший месяц вырос на 0,4% - до 425,05 млрд грн, что на 1,1% меньше показателя на начало года.
"Рост депозитов в национальной валюте, в том числе, обусловлен сохранением привлекательности депозитных продуктов банков в условиях дальнейшего укрепления гривны", - отметил Нацбанк.
По его мнению, увеличение гривневых кредитов, предоставленных корпоративному сектору в марте на 0,4% - до 427,71 млрд грн при незначительном росте ставки с 14,5% до 14,9% может отражать сезонное увеличение потребности предприятий в оборотных средствах.
Также увеличивался спрос на кредитные ресурсы и у домохозяйств, в том числе на фоне умеренного снижения их стоимости - до 29,2% с 30,5% месяцем ранее. В результате остатки по таким кредитам за март выросли на 2,3% - до 158,07 млрд грн.
Одновременно портфель валютных кредитов сократился как в корпоративном секторе - на 2%, до $14,08 млрд, так и в секторе домохозяйств - на 2,6%, до $2,96 млрд.
С начала года в целом кредитный портфель корпоративного сектора уменьшился на 3,6%, в том числе в гривне - на 0,3%, тогда как кредитная задолженность домохозяйств суммарно сократилась на 1,2% при росте ее гривневой части на 4,9%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кто те судьи, которые войдут в историю осуждением Януковича
ТОП-НОВОСТИ
|Денежная масса в Украине в марте выросла на 1,3% из-за роста депозитов - НБУ
|Рада отклонила новую редакцию закона о КС
|Пенсионная реформа Гройсмана. Главное
|Перерасчет пенсий: кому и на сколько повысят выплаты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Праворадикальный "шатун". Как из власти делают пророссийских "кровосись"
|Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
|Банкиры сожалеют об отставке Гонтаревой и надеются на назначение независимого главы НБУ
|Дотационный кормилец. Кому выгодны экономические мифы о Донбассе
|Когда начнутся новые бои за Ясиноватский блокпост
|Трамп и Мэй договорились убедить Путина отказаться от поддержки Асада
Это интересно
|Хакеры на полтора часа включили все сирены безопасности в Далласе
|Модель Gillette: как людей заставляют платить за лезвия
|Зачем Uber менять корпоративную культуру
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель