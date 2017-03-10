Национальный банк констатирует, что инфляция в феврале на уровне 1% была немного ниже прогнозированной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

В феврале 2017 потребительская инфляция в годовом измерении ожидаемо ускорилась - до 14,2% (с 12,6% в январе).

В месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 1%.

"Рост цен прогнозируемо ускорился по большинству основных составляющих потребительской корзины на фоне увеличения производственных затрат и низкой базы сравнения. Однако фактическая инфляция оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, предусматривающей замедление потребительской инфляции до 9,1% на конец 2017 года", - отмечает НБУ.

По мнению Нацбанка, сдерживали рост цен в феврале высокое предложение отдельных товаров, а также улучшение ситуации на мировых товарных рынках, вызвавшее укрепление обменного курса гривны в феврале.

Вместе с тем, текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих подтверждает достижимость инфляционной цели по результатам 2017 в пределах целевого диапазона Нацбанка 8% (+/-2 п.п.).

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает реальным достижение уровня инфляции 8% в 2017 году.