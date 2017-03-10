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Инфляция в феврале была ниже прогнозированной, - НБУ
16:57 10.03.2017 |
Национальный банк констатирует, что инфляция в феврале на уровне 1% была немного ниже прогнозированной.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
В феврале 2017 потребительская инфляция в годовом измерении ожидаемо ускорилась - до 14,2% (с 12,6% в январе).
В месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 1%.
"Рост цен прогнозируемо ускорился по большинству основных составляющих потребительской корзины на фоне увеличения производственных затрат и низкой базы сравнения. Однако фактическая инфляция оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, предусматривающей замедление потребительской инфляции до 9,1% на конец 2017 года", - отмечает НБУ.
По мнению Нацбанка, сдерживали рост цен в феврале высокое предложение отдельных товаров, а также улучшение ситуации на мировых товарных рынках, вызвавшее укрепление обменного курса гривны в феврале.
Вместе с тем, текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих подтверждает достижимость инфляционной цели по результатам 2017 в пределах целевого диапазона Нацбанка 8% (+/-2 п.п.).
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает реальным достижение уровня инфляции 8% в 2017 году.
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