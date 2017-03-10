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Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 1%, но в годовом измерении ускорилась до 14,2% – Госстат
18:58 09.03.2017 |
Инфляция в Украине в феврале составила 1% по сравнению с 1,1% в январе этого и 0,9% в декабре прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.
Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен ускорился по итогам февраля до 14,2% с 12,6% по итогам января и 12,4% - за минувший год.
На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. На 3,5-1,3% подорожали фрукты, сахар, хлеб, масло, молоко и молочные продукты, овощи, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы. В то же время существенно (на 16,7%) подешевели яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,7%, в т.ч. табачные изделия - на 3,1%, алкогольные напитки - на 0,8%.
Одежда и обувь подешевели на 2,8%, в частности, обувь - на 3,4%, одежда - на 2,3%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 2,6% и услуги больниц на 2,0%.
Повышение цен на транспорт в целом на 2,0% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 3,7%, топлива и масел - на 2,1%.
Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%. Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.
"Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ 2 марта.
Индекс цен потребителей в феврале 2017г, %
|февраль 2017 к к январю 2016
|февраль 2017 к декабрю 2016
|Февраль 2017 г. к февралю 2016
|январь-февраль 2017 к январю-февралю 2016
|Индекс потребительских цен
|1,0
|2,1
|14,2
|13,4
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,5
|3,4
|5,3
|4,1
|Продукты питания
|1,5
|3,5
|5,2
|4,0
|Хлеб та хлебопродукты
|2,0
|2,9
|7,6
|7,1
|Хлеб
|3,3
|4,5
|10,6
|9,2
|Макаронные изделия
|0,9
|1,5
|3,7
|3,3
|Мясо и мясопродукты
|2,1
|3,0
|9,1
|7,3
|Рыба та рыбопродукты
|1,3
|2,5
|3,1
|2,8
|Молоко
|2,5
|5,9
|25,5
|24,6
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|2,8
|5,3
|20,9
|20,4
|Яйца
|-16,7
|-18,6
|-4,4
|-9,4
|Масло сливочное
|3,1
|5,4
|29,9
|29,4
|Масло подсолнечное
|0,7
|0,9
|8,5
|8,3
|Фрукты
|3,5
|7,5
|-6,3
|-8,9
|Овощи
|2,6
|17,5
|-23,2
|-24,1
|Сахар
|3,3
|3,8
|2,0
|0,5
|Безалкогольные напитки
|1,0
|1,3
|4,0
|3,8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,7
|2,9
|30,2
|28,3
|Одежда и обувь
|-2,8
|-7,0
|4,7
|5,2
|Одежда
|-2,3
|-6,6
|4,3
|4,7
|Обувь
|-3,4
|-7,4
|4,8
|5,3
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,2
|0,5
|46,5
|46,5
|Содержание и ремонт жилья
|0,7
|1,5
|7,5
|7,6
|Водоснабжение
|0,3
|0,3
|24,7
|25,7
|Канализация
|0,4
|0,4
|21,8
|22,9
|Содержание домов и придомовых территорий
|2,6
|5,1
|16,8
|15,5
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|60,0
|60,0
|Природный газ
|0,0
|0,0
|42,0
|42,0
|Горячая вода, отопление
|0,1
|0,3
|88,8
|88,6
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,2
|0,6
|3,5
|3,8
|Здравоохранение
|0,8
|1,4
|6,3
|6,7
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,5
|0,8
|4,2
|4,8
|Амбулаторные услуги
|2,6
|4,8
|13,7
|13,1
|Транспорт
|2,0
|4,8
|17,2
|16,0
|Топливо и масла
|2,1
|5,0
|28,4
|26,4
|Транспортные услуги
|3,4
|7,6
|12,6
|10,8
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-0,5
|0,2
|2,3
|3,0
|Пассажирский автодорожный транспорт
|3,7
|8,4
|13,9
|11,8
|Связь
|0,5
|0,9
|4,6
|4,4
|Отдых и культура
|1,3
|1,8
|4,2
|4,2
|Образование
|0,4
|1,5
|11,5
|11,8
|Рестораны та гостиницы
|1,2
|2,8
|11,4
|11,5
|Разные товары и услуги
|0,8
|1,5
|6,4
|6,1
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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