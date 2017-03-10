Инфляция в Украине в феврале составила 1% по сравнению с 1,1% в январе этого и 0,9% в декабре прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен ускорился по итогам февраля до 14,2% с 12,6% по итогам января и 12,4% - за минувший год.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. На 3,5-1,3% подорожали фрукты, сахар, хлеб, масло, молоко и молочные продукты, овощи, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы. В то же время существенно (на 16,7%) подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,7%, в т.ч. табачные изделия - на 3,1%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Одежда и обувь подешевели на 2,8%, в частности, обувь - на 3,4%, одежда - на 2,3%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,8% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 2,6% и услуги больниц на 2,0%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,0% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 3,7%, топлива и масел - на 2,1%.

Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%. Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.

"Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ 2 марта.



Индекс цен потребителей в феврале 2017г, %





февраль 2017 к к январю 2016 февраль 2017 к декабрю 2016 Февраль 2017 г. к февралю 2016 январь-февраль 2017 к январю-февралю 2016 Индекс потребительских цен 1,0 2,1 14,2 13,4 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,5 3,4 5,3 4,1 Продукты питания 1,5 3,5 5,2 4,0 Хлеб та хлебопродукты 2,0 2,9 7,6 7,1 Хлеб 3,3 4,5 10,6 9,2 Макаронные изделия 0,9 1,5 3,7 3,3 Мясо и мясопродукты 2,1 3,0 9,1 7,3 Рыба та рыбопродукты 1,3 2,5 3,1 2,8 Молоко 2,5 5,9 25,5 24,6 Сыр и мягкий сыр (творог) 2,8 5,3 20,9 20,4 Яйца -16,7 -18,6 -4,4 -9,4 Масло сливочное 3,1 5,4 29,9 29,4 Масло подсолнечное 0,7 0,9 8,5 8,3 Фрукты 3,5 7,5 -6,3 -8,9 Овощи 2,6 17,5 -23,2 -24,1 Сахар 3,3 3,8 2,0 0,5 Безалкогольные напитки 1,0 1,3 4,0 3,8 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,7 2,9 30,2 28,3 Одежда и обувь -2,8 -7,0 4,7 5,2 Одежда -2,3 -6,6 4,3 4,7 Обувь -3,4 -7,4 4,8 5,3 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,2 0,5 46,5 46,5 Содержание и ремонт жилья 0,7 1,5 7,5 7,6 Водоснабжение 0,3 0,3 24,7 25,7 Канализация 0,4 0,4 21,8 22,9 Содержание домов и придомовых территорий 2,6 5,1 16,8 15,5 Электроэнергия 0,0 0,0 60,0 60,0 Природный газ 0,0 0,0 42,0 42,0 Горячая вода, отопление 0,1 0,3 88,8 88,6 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,2 0,6 3,5 3,8 Здравоохранение 0,8 1,4 6,3 6,7 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,5 0,8 4,2 4,8 Амбулаторные услуги 2,6 4,8 13,7 13,1 Транспорт 2,0 4,8 17,2 16,0 Топливо и масла 2,1 5,0 28,4 26,4 Транспортные услуги 3,4 7,6 12,6 10,8 Пассажирский железнодорожный транспорт -0,5 0,2 2,3 3,0 Пассажирский автодорожный транспорт 3,7 8,4 13,9 11,8 Связь 0,5 0,9 4,6 4,4 Отдых и культура 1,3 1,8 4,2 4,2 Образование 0,4 1,5 11,5 11,8 Рестораны та гостиницы 1,2 2,8 11,4 11,5 Разные товары и услуги 0,8 1,5 6,4 6,1

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат