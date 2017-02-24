Правительство обнародовало утвержденную в конце 2016 года Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины, которая предполагает рост добычи голубого топлива с 18,7 млрд куб. м в прошлом году до 20,3 млрд куб. м в текущем году с дальнейшим ее наращиванием до 27,6 млрд куб. м в 2020 году.

Согласно распоряжению Кабмина №1079 от 28 декабря, опубликованном в газете "Урядовый курьер" в пятницу", документ предполагает выход на добычу в 22,5 млрд куб. м в 2018 году и на 25,2 млрд куб. м в 2019 году.

Согласно концепции, государственная компания "Укргазвыдобування" увеличит производство с 14,5 млрд куб. м в прошлом году до 15,2 млрд куб. м в текущем и 16,5 млрд куб. м в следующем, после чего нарастит его до 18,2 млрд куб. м в 2019 году и 20,1 млрд куб. м в 2020 году.

Предполагается также, что компании смогут существенно улучшить показатели прироста разведанных запасов, доведя их с 7,5 млрд куб. м в 2016 году (из них "Укргазвыдобування" - 7 млрд куб. м) до 13,5 ("Укргазвыдобування" - 12) млрд куб. м в 2017 году и 33,8 (25) млрд куб. м в 2020 году.

