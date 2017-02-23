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МВФ отмечает прогресс в переговорах с Украиной и ожидает заседания директоров в ближайшие недели
17:47 23.02.2017 |
Международный валютный фонд отмечает прогресс в переговорах с Украиной и планирует рассмотреть третий пересмотр программы сотрудничества на совете директоров в ближайшие недели.
Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВФ Джерри Райс, передают Українські Новини.
"Мы видим хороший прогресс в третьем пересмотре программы сотрудничества с Украиной. Переговоры с украинским властями продолжаются, и мы ожидаем, что третий пересмотр программы будет вынесен на совет директоров в ближайшие недели", - сказал он.
Райс отметил, что ничего необычного в таком ходе переговоров нет.
"Ничего необычного нет. Как я уже говорил, мы наблюдаем хороший прогресс и ожидаем рассмотрения вопроса в ближайшие недели", - добавил представитель МВФ.
По его словам, переговоры касаются пенсионного и антикорупционного вопросов.
Райс не располагает информацией о возможной поездке министра финансов Украины Александра Данилюка в США для переговоров с МВФ.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года глава Национального банка Валерия Гонтарева заявляла о возможном получении следующего транша от МВФ в январе.
В середине января, после проведенных переговоров с руководством МВФ в Давосе (Швейцария), министр финансов Александр Данилюк заявил о переносе предоставления Украине транша на начало февраля.
Позже он заявил, что необходимо обсудить несколько технических деталей для получения денежных средств.
В середине февраля Гонтарева спрогнозировала получение транша в конце февраля - начале марта.
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