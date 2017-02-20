Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что из-за повсеместного замещения труда человека машинами и роботами работа последних также должна облагаться налогом. Такое мнение миллиардер выразил в интервью, опубликованном в пятницу на американском интернет-портале Quartz.

"В наши дни рабочий, зарабатывающий, скажем, $50 тыс., платит с этого дохода налог, в частности подоходный налог, налог социального страхования и тому подобные сборы. Если появляются роботы и делают то же самое, стоит задуматься над тем, чтобы и их труд облагался налогами на том же уровне", - считает Гейтс. Бизнесмен предлагает использовать полученные средства на оплату социальных обязательств для пожилых людей, безработных, многодетных семей.

Гейтс считает, что внедрение нововведений должны стимулировать именно правительства, так как предприниматели, которым выгодно использовать неоплачиваемый труд машин, никогда добровольно не пойдут на увеличение налоговой нагрузки.

Портал отмечает, что в начале текущего месяца Европарламент отклонил инициативу по введению налога на труд роботов.