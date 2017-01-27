Инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует рост валового внутреннего продукта на 2,1% при инфляции 7,9% (декабрь к декабрю) в 2017 году.

Об этом говорится в отчете аналитиков компании, передают Українські Новини.

"В 2017 году мы прогнозируем умеренное ускорение роста ВВП до 2,1% г/г. Однако нужно обратить внимание, что значительная часть роста прошлого года - это результат низкой сравнительной базы, а поэтому для поддержки роста понадобится больший приток инвестиций. А инвестиции - это результат позитивных изменений в стране", - считают в Concorde Capital.

По прогнозам аналитиков, инфляция в этом году составит 7,9%.

Как сообщали Українські Новини, ICU прогнозирует рост ВВП 2,3% и инфляцию в пределах 10% в 2017 году.