Инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует курс гривны на уровне 28,5 UAH/USD на конец 2017 года.

Об этом говорится в аналитических материалах компании, передают Українські Новини.

Согласно прогнозам компании, курс гривны на конец этого года составит 28,5 UAH/USD (прогноз компании на 2016 год составлял 27,5 UAH/USD при результате 27,2 UAH/USD).

Concorde Capital ожидает, что дефицит текущего счета платежного баланса в 2017 году составит 5% ВВП (в 2016 году было 3,8% ВВП).

Прогнозируется, что международные резервы НБУ вырастут до 19 млрд долларов (на 1 января были 15,5 млрд долларов).

Вместе с тем, госдолг Украины снизится с 82,6% ВВП до 81% ВВП, по ожиданиям аналитиков.

Как сообщали Українські Новини, Dragon Capital прогнозирует курс гривны 27 UAH/USD и инфляцию 8% в 2017.

В госбюджет - 2017 заложен курс гривны - 27,2 UAH/USD.