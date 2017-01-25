Украина и Израиль возобновили переговоры о зоне свободной торговли.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"24-26 января 2017 в Киеве проходит четвертый раунд переговоров между Украиной и Государством Израиль о заключении соглашения о свободной торговле", - говорится в нем.

В рамках этого раунда стороны планируют достичь общего видения и согласовать общий подход к торговым преференциям для сельскохозяйственных и промышленных групп товаров.

Стороны также проработают общие подходы к либерализации торговли и отдельные положения проекта соглашения и рассмотрят условия доступа к рынку товаров сторон, правила происхождения, защитные меры и тарифы в рамках соглашения.

По результатам переговоров будет сформирован план дальнейшей работы и согласована дата проведения следующего раунда переговоров.

Напомним, что разговоры о ЗСТ между Украиной и Израилем ведутся уже несколько лет. В 2013 году замминистра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум рассказывала, что израильская сторона уже тогда закончила свою часть работы, но Украина отложила вопрос подписания договора, так как соглашение об ассоциации с Евросоюзом для нее оказалось важнее. В итоге прошлая власть так и не договорилась ни с Израилем, ни с Евросоюзом.

В декабре 2015 года, после визита президента Петра Порошенко, Украина и Израиль согласовали сроки подписания договора о ЗСТ.