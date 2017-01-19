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Топливно-энергетический комплекс
Минсоцполитики не видит оснований для повышения пенсионного возраста
16:42 18.01.2017 |
На текущий в Украине нет необходимости менять пенсионный возраст, поскольку в стране достаточно других внутренних резервов для обеспечения пенсионеров. Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом сказал министр Андрей Рева.
«Пенсионный возраст необходимо оставить таким, какой он есть. Позиция правительства в том, что сегодня мы не видим оснований для повышения возраста. Это в Европе, где плательщиков единого соцвзноса становится меньше, это (повышение возраста - УНИАН), надо полагать, выход. В Украине у нас достаточно внутренних резервов, поскольку из работающих граждан только половина платит ЕСВ, - сказал министр. - Нам необходимо стимулировать уплату этого налога в Пенсионный фонд. И главное, чтобы они (налогоплательщики - УНИАН) поняли, что, не выплачивая налоги сегодня, завтра они не получат права претендовать на пенсию для себя»
Министр напомнил, что на текущий момент пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет. Женщины будут выходить на пенсию в 60 лет не раньше 1 января 2021 года. Сегодня на пенсию могут претендовать женщины 58 с половиной лет.
Как подчеркнул Рева, повышение пенсионного возраста сейчас будет означать своего рода наказание для работников, честно плативших пенсионные взносы.
Как сообщал УНИАН, проведение в Украине пенсионной реформы является одной из ключевых реформ, озвученных основным кредитором страны - Международным валютным фондом. При этом задачей реформы является сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 150 млрд грн и будет покрыт преимущественно за счет дотаций из государственного бюджета. По расчетам правительства, сокращение дефицита ПФ возможно за счет детенизации зарплат и повышения уровня платежной дисциплины, в частности, дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа в Пенсионный фонд. На текущий момент из 16 млн работающих граждан Украины ЕСВ платят не более 10 млн.
Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подчеркивал, что Украина не брала на себя фиксированные обязательства повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы, поэтому правительство не будет делать какие-либо шаги в данном направлении.
Сегодня, 18 января, Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с доходами 284 млрд грн и дотацией из бюджета в размере 141 млрд грн.
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