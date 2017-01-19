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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин утвердил бюджет ПФ-2017 с дефицитом 141,5 млрд гривен
15:49 18.01.2017 |
Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с дефицитом в размере 141,5 млрд гривен.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, бюджет ПФ растет по сравнению с предыдущим годом.
"Бюджет Пенсионного фонда растет в сравнении с предыдущим годом, где у нас было 257 млрд, до 284 млрд гривен", - сказал министр.
По его словам, объем дотации из государственного бюджета в бюджет ПФ в текущем году снижен до 141,5 млрд гривен со 145 млрд гривен (в 2016 году).
На начало года остаток средств ПФ был 840,6 млн гривен.
Собственные поступления в фонд ожидаются на уровне 141,8 млрд гривен, в том числе от ЕСВ - 136,3 млрд гривен, средства на выплату пенсий иностранным пенсионерам, которые проживают на территории Украины - 92,9 млн гривен.
Всего собственные поступления в фонд с учетом остатка составляют 142,7 млрд гривен.
Сумма средств госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных за пенсионными прогарами, и дефицита средств ПФ равна 141, 3 млрд гривен.
Всего предусмотрено 284,0 млрд гривен доходов.
Сумма расходов предусмотрена на уровне 283,2 млрд гривен.
Расходы за счет собственных поступлений ожидаются на уровне 226,1 млрд гривен, с них на финансирование административных расходов, связанных с исполнением функций органами ПФ, предусмотрено 3,0 млрд гривен.
Также в расходы включено 57,0 млрд гривен за счет средств госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных за пенсионными программами.
Как сообщали Українські Новини, план доходов ПФ в 2016 году превышен на 1,2 млрд гривен.
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