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Топливно-энергетический комплекс
Украина в 2016г сократила добычу нефти на 11,6%, газоконденсата - на 2,5%
12:39 17.01.2017 |
Украина в 2016 году сократила добычу нефти на 11,6% (на 208,9 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом - до 1 млн 596,7 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча газового конденсата снизилась на 2,5% (на 16,1 тыс. тонн) - до 640 тыс. тонн.
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году сократили добычу нефти на 8,8% (на 148,7 тыс. тонн) - до 1 млн 546,4 тыс. тонн, газоконденсата - на 6,7% (на 32,7 тыс. тонн), до 454 тыс. тонн.
В том числе ПАО "Укрнафта" снизило добычу нефти на 8,4% (на 132,2 тыс. тонн) - до 1 млн 444,9 тыс. тонн, газоконденсата - на 21,5% (на 20 тыс. тонн), до 73,1 тыс. тонн, ПАО "Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 14% (на 16,5 тыс. тонн) - до 101,5 тыс. тонн, газоконденсата - на 3,3% (на 12,8 тыс. тонн), до 380,9 тыс. тонн.
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м снизили добычу нефти на 54,5% (на 60,2 тыс. тонн) - до 50,3 тыс. тонн, но увеличили газоконденсата на 9,9% (на 16,7 тыс. тонн) - до 186 тыс. тонн.
Столь значительное снижение добычи нефти частными компаниями связано, в первую очередь, с приостановкой с лета 2015 года из-за значительных налоговых долгов лицензии СП "УкрКарпатОйл ЛТД", которое за пять месяцев 2015 года добыло 28,835 тыс. тонн нефти с газоконденсатом, а в 2014 году - 51,69 тыс. тонн.
Крупнейшими частными добытчиками нефти с газоконденсатом в Украине в 2016 году, в частности, стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" - 55,502 тыс. тонн (+23,4%), ЧАО "Природные ресурсы" - 40,879 тыс. тонн (-11,3%), ЧАО СП "Полтавская газонефтяная компания" - 40,782 тыс. тонн (+11,1%), ЧАО "Укрнафтобуриння" - 28,754 тыс. тонн (-5,2%), ООО "Эско-Пивнич" - 22,071 тыс. тонн (+5,2 раза), "Регал Петролеум" - 11,203 млн куб. м (-6,7%), СП "Бориславская нефтяная компания" - 9,123 тыс. тонн (-14,2%), ЧАО "Девон" - 7,865 тыс. тонн (+0,9%), ООО "Восточный геологический союз" - 5,641 тыс. тонн (+2%), ООО "Системойлинжиниринг" - 5,083 тыс. тонн (+11,4 раза), ЧАО "Укргазвыдобуток" - 3,814 тыс. тонн (+3,3%), ООО "Пром-энерго продукт" - 1,845 тыс. тонн (+15,9%), ООО "Дион" - 1,133 тыс. тонн (-57,1%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" - 0,881 тыс. тонн (+36,4%), ЧАО "Пласт" - 0,768 тыс. тонн (-20,7%), ООО "Сахалинское" - 0,483 тыс. тонн (-72,4%), ООО "Рожнятивнафта" - 0,459 тыс. тонн (-2,8%).
Столь значительное снижение добычи частными компаниями связано, в первую очередь, с приостановкой еще в прошлом году из-за значительных налоговых долгов лицензии СП "УкрКарпатОйл ЛТД", которое за пять месяцев 2015 года добыло 25,087 тыс. тонн нефти с газоконденсатом, а за весь прошлый год - 28,835 тыс. тонн.
Как сообщалось, добыча нефти на материковой части территории Украины в 2015 году сократилась на 10,9% (на 221,1 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом - до 1 млн 805,6 тыс. тонн, газового конденсата - на 6,8% (на 48,1 тыс. тонн) - до 656,1 тыс. тонн.
В том числе "Укрнафта" снизила добычу нефти на 10,5% - до 1 млн 577,1 тыс. тонн, газоконденсата - на 25,5%, до 93,1 тыс. тонн, "Укргазвыдобування" сократило добычу нефти на 3% - до 118 тыс. тонн, газоконденсата - на 4,3%, до 393,7 тыс. тонн. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2015 году снизили добычу нефти на 22,3% - до 110,5 тыс. тонн, но увеличили газоконденсата - на 1%, до 169,3 тыс. тонн.
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