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АНАЛІТИКА

ЄС повернув мита на український мед через перевищення квот

 

Євросоюз із 21 серпня повертає мито на імпорт українського меду через перевищення квот. Про це повідомляється на сайті Генерального директорату із сільського господарства та розвитку сільських районів Єврокомісії.

З 1 січня 2025 року і до 5 червня 2025 року буде запроваджено нову тарифну квоту для українського меду у розмірі 18 507,32 тонни.

Чинний регламент безмитної торгівлі з ЄС передбачає для України механізм "екстреного гальмування" для семи українських продуктів. Він спрацьовує автоматично, якщо обсяг імпорту досягає середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року.

Для меду цей середній показник становить 44 417,56 тонни. Імпорт меду з України з початку 2024 року вже перевищив ці обсяги, стверджують у Єврокомісії.

Імпорт українського меду в ЄС протягом останніх п'яти років був досить стабільним і становив у середньому близько 49 000 тонн на рік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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