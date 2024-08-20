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ЄС повернув мита на український мед через перевищення квот
17:43 20.08.2024 |
Євросоюз із 21 серпня повертає мито на імпорт українського меду через перевищення квот. Про це повідомляється на сайті Генерального директорату із сільського господарства та розвитку сільських районів Єврокомісії.
З 1 січня 2025 року і до 5 червня 2025 року буде запроваджено нову тарифну квоту для українського меду у розмірі 18 507,32 тонни.
Чинний регламент безмитної торгівлі з ЄС передбачає для України механізм "екстреного гальмування" для семи українських продуктів. Він спрацьовує автоматично, якщо обсяг імпорту досягає середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року.
Для меду цей середній показник становить 44 417,56 тонни. Імпорт меду з України з початку 2024 року вже перевищив ці обсяги, стверджують у Єврокомісії.
Імпорт українського меду в ЄС протягом останніх п'яти років був досить стабільним і становив у середньому близько 49 000 тонн на рік.
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