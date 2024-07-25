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АНАЛІТИКА

Євросоюз придбав для України ІТ обладнання на суму майже €2 мільйони

 

Європейський Союз профінансував закупівлю і постачання сучасного ІТ обладнання та програмного забезпечення для Міністерства аграрної політики та продовольства і Держпродспоживслужби загальною вартістю близько 2 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє проєкт EU4SaferFood у Фейсбуці.

«Серед закупленого - потужне апаратне обладнання для Державного аграрного реєстру Мінагрополітики та для нового навчального центру для державних службовців Держпродспоживслужби. Ми також оновили парк офісної техніки, як-то комп'ютери, ноутбуки, програмне забезпечення, мережеве обладнання, багатофункціональні пристрої, та потурбувалися про надійне резервне копіювання даних та їх відновлення у разі надзвичайних ситуацій», - зазначив керівник сектору сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл.

Завдяки новому обладнанню та програмному забезпеченню, Міністерство аграрної політики зможе значно збільшити та модернізувати дата-центр, а також забезпечити стабільну роботу Державного аграрного реєстру. Держпродспоживслужба розпочне та підтримуватиме роботу нового навчального центру для фахівців у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та санітарно-фітосанітарних заходів.

Як повідомлялось, проєкт «Подальша підтримка у погодженні українського законодавства, контролю та поінформованості із законодавством ЄС у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин, фітосанітарії» (EU4SaferFood) фінансується Європейським Союзом. Проєкт триває з березня 2024 року до листопада 2025 року. Бюджет проєкту - 1 999 885 євро. Цей Проєкт є продовженням попереднього проєкту ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин в Україні» (EU4SaferFood) /2019 - 2024 рр./
Ключові теги: ЄС
 

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