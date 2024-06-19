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Євросоюз повернув мита на український овес через перевищення квот
11:48 19.06.2024 |
Європейський Союз з 19 червня повернув мита на український овес через перевищення квот, повідомляється на сайті Генерального директорату із сільського господарства та розвитку сільських районів (DG AGRI).
Вони діятимуть до 5 червня 2025 року.
Чинний регламент безмитної торгівлі для України передбачає механізм "екстреного гальмування" для окремих продуктів, включно з вівсом.
Він спрацьовує автоматично, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року. Для вівса цей обсяг становить 2440 тонн.
Після досягнення цього обсягу Єврокомісія протягом 14 днів встановлює тарифну квоту відповідно до угоди про вільну торгівлю. Квота на овес встановлена на рівні 4000 тонн.
Оскільки імпорт з початку 2024 року уже перевищив цей обсяг, до кінця 2024 року встановлюються мита режиму найбільшого сприяння (MFN). Квота знову буде доступна з 1 січня 2025 року.
За даними Євросоюзу, Україна експортувала трохи більше ніж 7000 тонн вівса до третіх країн у 2022 році та 11 100 тонн з липня 2023 року по травень 2024 року. Крім ЄС, Україна експортує овес до Індії, Іраку, Лівії, Марокко, ПАР, Швейцарії, Туреччина та В'єтнаму.
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