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АНАЛІТИКА

Підготовка до виробництва пороху: в Україні засіяли перші поля бавовнику

18:00 13.05.2024 |

Новини АПК

 

Фахівці Українського інституту експертизи сортів рослин засіяли на Одещині перші поля з п'ятьма експериментальними сортами бавовнику. Про це повідомив народний депутат Дмитро Соломчук.

Сорти бавовнику надали агроінститути з Німеччини, США та Туреччини.

"Наразі цей процес має дослідницький характер. Якщо висадження було успішним, перші паростки з'являться за два тижні. Цей напрямок важливий як для сільського господарства, так і для військової галузі", - написав Солончук у соцмережах.

Бавовняна целюлоза використовується для виробництва пороху. Її потреба для України оцінюється у 10 000 тонн. Для цього необхідно засіяти 30 000 га або площу вдвічі менше, якщо бавовну вирощувати на зрошуваних землях.

Про готовність відродити в Україні виробництво бавовни заявляла влада Одеської області на початку квітня цього року.

До цього, на початку 2024 року, парламентський комітет з аграрної та земельної політики проголосував та рекомендував до розгляду в парламенті законопроєкти, що дозволяють зареєструвати права на сорти бавовнику, зокрема генетично модифіковані.

Наприкінці квітня Верховна Рада схвалила відповідні законопроєкти.

В Україні почали вирощувати бавовну у 1930-ті роки, було створено спеціалізовані колгоспи. Пік посівів припав на 50-ті, коли під культурою було пів мільйона гектарів. У 60-х у Херсоні було збудовано фабрику з обробки бавовни. У 1995 році вона входила до десятки найбільших у Європі.

Наразі фабрики вже немає. На базі її виробничих будівель звели найбільший у Херсоні торгово-розважальний центр "Фабрика", який розбомбили російські війська у 2022 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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