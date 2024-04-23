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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про бавовник: потрібен для виробництва пороху

17:55 23.04.2024 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада на засіданні 23 квітня ухвалила в цілому законопроєкт № 10427-1 про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Значний рівень зарегульованості дозвільних процесів щодо випробувань, державної реєстрації і сертифікації сортів бавовника, створених за допомогою сучасних методів біотехнологій надзвичайно ускладнює та практично унеможливлює їх законне ввезення для досліджень та промислового вирощування в Україні.

Водночас, відсутність підтримки на державному рівні, недостатнє провадження технологій вирощування та відсутність належного генетичного рівня сортів бавовника вітчизняної селекції зумовлює низку проблем, пов'язаних із виробництвом текстильної продукції, а також продукції, для підприємств критичної інфраструктури.

Тому галузь потребує кардинальної дерегуляції та спрощення обігу бавовника з метою забезпечення потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та трьох років з дня його завершення або скасування", - йдеться у пояснбвальній записці.

Законопроєкт передбачає, що на період воєнного стану держреєстрація та імпорт сортів бавовнику, зокрема генетично модифікованих, відбувається за спрощеною процедурою. Раніше реєстрація немодифікованого бавовнику займала два-три роки, а реєстрація ГМО-бавовнику заборонена взагалі.

Станом на 2024 рік у Держреєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, містяться відомості лише щодо трьох сортів бавовнику.
За матеріалами: Економічна правда
 

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