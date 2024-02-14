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АНАЛІТИКА

Ізраїль відкрив ринок для кормового борошна та жирів з України

 

Українські виробники відтепер мають можливість експортувати кормове борошно та кормові жири до Держави Ізраїль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що Україна та Ізраїль погодили ветеринарний сертифікат для супроводу борошна з птиці/пір'я/рибного борошна та ветеринарний сертифікат для супроводу олій та жирів для годування тварин.

Відкриття ринків стало можливим завдяки спільній роботі фахівців Держпродспоживслужби та дипломатів МЗС України.

Держпродспоживслужба продовжує сприяти розширенню двосторонньої торгівлі та диверсифікації експорту продукції різних категорій, зокрема і кормів для тваринництва. Наразі опрацьовуються 220 напрямків щодо відкриття ринків іноземних країн по товарних позиціях: м'ясо, молочна продукція, рибна продукція, продукти бджільництва та інші», - підкреслив голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук.

Погоджені форми ветеринарних сертифікатів зазначених категорій продукції оприлюднені на офіційному вебпорталі відомства.

Як повідомляв Укрінформ, у 2024 році нові ринки для української продукції вже відкрили Кувейт та Китай.
Ключові теги: Ізраїль
 

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